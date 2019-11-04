Загитова показала фото с показательного выступления во Франции
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, занявшая второе место на этапе «Гран-при» во Франции, в своем Instagram выложила фото с показательного выступления. Оно посвящено жизненному циклу и памяти Людмилы Шалашовой.
— Моя новая показательная программа, поставленная Даниилом Глейхенгаузом под музыку М83 -Outro, посвящается памяти прекрасной Людмилы Борисовны Шалашовой, которая так много сделала для меня. «Она не ушла, а переродилась во что-то прекрасное, связанное с природой, и жизнь продолжается», — написала Загитова.
? Моя новая показательная программа, поставленная @daniil_gleikhengauz под музыку М83 -Outro, посвящается памяти прекрасной Людмилы Борисовны Шалашовой, которая так много сделала для меня ?. «Она не ушла, а переродилась во что-то прекрасное, связанное с природой, и жизнь продолжается» ??? ? My new exhibition program by @daniil_gleikhengauz (music M83- Outro) is dedicated to the memory of Ludmila Shalashova who made a significant impact to my development and she will always be with us ??? ? @daniil_gleikhengauz???Ludmila Shalashova ? ??? #фигурноекатание #figureskating #??? #exhibition #newprogram #newlife #teamtutberidze