Загитова показала фото с показательного выступления во Франции

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, занявшая второе место на этапе «Гран-при» во Франции, в своем Instagram выложила фото с показательного выступления. Оно посвящено жизненному циклу и памяти Людмилы Шалашовой.

— Моя новая показательная программа, поставленная Даниилом Глейхенгаузом под музыку М83 -Outro, посвящается памяти прекрасной Людмилы Борисовны Шалашовой, которая так много сделала для меня. «Она не ушла, а переродилась во что-то прекрасное, связанное с природой, и жизнь продолжается», — написала Загитова.