Загитова поделилась фотографией с открытия катка на Красной площади
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась новым постом в своем Instagram.
Загитова и олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка на открытии «ГУМ-катка» на Красной площади в Москве представили фрагмент спектакля «Спящая красавица».
— На церемонии открытия ГУМ-катка на Красной площади в Москве, где мы с участниками шоу Навки показали фрагмент из мюзикла на льду «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». И даже начавшийся дождь не помешал торжественному мероприятию. Удивительно и волшебно, что на открытии в Москве было по-зимнему холодно и морозно, а на следующий день стало тепло, — написала Загитова.
На церемонии открытия ГУМ-катка на Красной площади в Москве ?, где мы с участниками @navka_show показали фрагмент из мюзикла на льду «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». И даже начавшийся дождь ? не помешал торжественному мероприятию ... Удивительно и волшебно, что на открытии в Москве было по-зимнему холодно и морозно???, а на следующий день стало тепло ??. At the opening ceremony of a beautiful «GUM» Ice rink at the Red Square in the heart of Moscow. And I participated in the Gala-show which was a part of the «Sleeping Beauty» ice show organized by @navka_show, where I played the role of the Princess. #фигурноекатание #гум #каток #открытие #мюзикл #шоу