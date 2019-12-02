Загитова поделилась фотографией с открытия катка на Красной площади

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась новым постом в своем Instagram.

Загитова и олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка на открытии «ГУМ-катка» на Красной площади в Москве представили фрагмент спектакля «Спящая красавица».

— На церемонии открытия ГУМ-катка на Красной площади в Москве, где мы с участниками шоу Навки показали фрагмент из мюзикла на льду «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». И даже начавшийся дождь не помешал торжественному мероприятию. Удивительно и волшебно, что на открытии в Москве было по-зимнему холодно и морозно, а на следующий день стало тепло, — написала Загитова.