«Просто спасибо». Загитова поблагодарила фанатов, подаривших ей плюшевые подушки в форме сердец

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала фото подарков, которые ей подарили фанаты после выступления спортсменки в показательных выступлениях «Гран-при России».

«Просто спасибо!» — написала Загитова.

Пост фигуристки лайкнул нападающий «Урала» Павел Погребняк.