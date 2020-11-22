«Просто спасибо». Загитова поблагодарила фанатов, подаривших ей плюшевые подушки в форме сердец
20:31
Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала фото подарков, которые ей подарили фанаты после выступления спортсменки в показательных выступлениях «Гран-при России».
«Просто спасибо!» — написала Загитова.
Пост фигуристки лайкнул нападающий «Урала» Павел Погребняк.
Нападающий «Урала» Павел Погребняк оставил лайк под постом Загитовой. Фото Instagram
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