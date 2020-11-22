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«Просто спасибо». Загитова поблагодарила фанатов, подаривших ей плюшевые подушки в форме сердец

20:31
Алина Загитова. Фото Instagram Нападающий «Урала» Павел Погребняк оставил лайк под постом Загитовой. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала фото подарков, которые ей подарили фанаты после выступления спортсменки в показательных выступлениях «Гран-при России».

«Просто спасибо!» — написала Загитова.

Пост фигуристки лайкнул нападающий «Урала» Павел Погребняк.

Нападающий "Урала" Павел Погребняк оставил лайк под постом Загитовой. Фото Instagram
Нападающий «Урала» Павел Погребняк оставил лайк под постом Загитовой. Фото Instagram

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