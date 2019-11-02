Загитова ошиблась в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Гренобле

Олимпийская чемпионка-2018 и чемпионка мира-2019 в женском одиночном катании Алина Загитова представила произвольную программу на этапе «Гран-при» во Франции.

17-летняя спортсменка ошиблась в начале проката во время исполнения тройного лутца — коснулась рукой льда при приземлении и после этого не выполнила в каскаде тройной риттибергер. Россиянка исполнила этот фирменный каскад (тройной лутц + тройной риттбергер) во второй части программы.

В своей программе «Клеопатра» Загитова чисто исполнила каскад двойной аксель + тройной тулуп, тройной сальхов, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, а также тройной флип.

Загитова набрала за свой прокат 141,82 балла.