Олимпийская чемпионка Алина Загитова в видеоинтервью Первому каналу отметила, что в постолимпийском сезоне ей было непросто настроить себя на работу.

— Самый сложный был момент — после Олимпиады, — сказала Загитова. — Я не понимала, что происходит. Смотрела вокруг и не понимала: «Это реально происходит со мной?» На первых соревнованиях после Игр выступила хорошо, а потом пошел спад. Но я нашла мотивацию. Если ты профессионал, то ты как лошадь — закрываешь глаза и идешь к своей цели. Бывало, что хотелось пойти погулять или еще что-то поделать. Но из-за этого ты не восстанавливаешься, потом плохо тренируешься и едешь на соревнования неподготовленный.

Сейчас я радуюсь жизни и довольна, что мне есть чем заняться. Многие сидят дома и ничем не занимаются. Я знаю, что мне нужно встать утром и делать все по распорядку.