ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова — на первом месте в трендах России в Twitter

Алина Загитова. Фото скриншот Первого канала Загитова — на первом месте в трендах России в Twitter. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото скриншот Первого канала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила пользователей соцсетей за проявленный интерес.

Хэштег #AlinaOnIce на первом месте в трендах России в Twitter.

«Ребята, вы — огонь. Спасибо», — написала Загитова в Instagram.

Напомним, что сегодня Загитова исполнила показательный номер на шоу «Ледниковый период», который подошел к финалу.

Прославленная фигуристка выступила под песню «Will I Make It out Alive» в исполнении Томми Профитта и Джесси Эрли.

Загитова в новом сезоне шоу выступила в роли ведущей, ради съемок она взяла паузу в карьере.

Загитова — на первом месте в трендах России в Twitter. Фото Instagram
Загитова — на первом месте в трендах России в Twitter. Фото Instagram

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир