Загитова — на первом месте в трендах России в Twitter
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила пользователей соцсетей за проявленный интерес.
Хэштег #AlinaOnIce на первом месте в трендах России в Twitter.
«Ребята, вы — огонь. Спасибо», — написала Загитова в Instagram.
Напомним, что сегодня Загитова исполнила показательный номер на шоу «Ледниковый период», который подошел к финалу.
Прославленная фигуристка выступила под песню «Will I Make It out Alive» в исполнении Томми Профитта и Джесси Эрли.
Загитова в новом сезоне шоу выступила в роли ведущей, ради съемок она взяла паузу в карьере.
Загитова — на первом месте в трендах России в Twitter. Фото Instagram
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