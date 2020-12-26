Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила пользователей соцсетей за проявленный интерес.

Хэштег #AlinaOnIce на первом месте в трендах России в Twitter.

«Ребята, вы — огонь. Спасибо», — написала Загитова в Instagram.

Напомним, что сегодня Загитова исполнила показательный номер на шоу «Ледниковый период», который подошел к финалу.

Прославленная фигуристка выступила под песню «Will I Make It out Alive» в исполнении Томми Профитта и Джесси Эрли.

Загитова в новом сезоне шоу выступила в роли ведущей, ради съемок она взяла паузу в карьере.