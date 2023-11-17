Юдзуру Ханю развелся из-за опасений за безопасность супруги

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сообщил о разводе с супругой после трех месяцев брака.

В соцсетях спортсмен объяснил, что после оформления брака жена подверглась угрозам и преследованию.

«Я хочу, чтобы моя подруга была счастлива без ограничений», — написал Ханю.

Фигурист объявил о завершении карьеры в июле 2022 года. За карьеру он дважды выигрывал чемпионаты мира, трижды становился на мировых первенствах серебряным призером и дважды — бронзовым.