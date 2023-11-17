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Сегодня, 19:54

Загитова поделилась эмоциями после презентации своей первой коллекции одежды

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывшая российская фигуристка Алина Загитова представила свою коллекцию одежды. Презентация прошла 16 ноября в Москве.

«Вчера прошла презентация моей первой коллекции одежды! Скажу честно, это было очень волнительно, я долго подготавливала как саму коллекцию, так и презентацию», — написала Загитова в своем Telegram-канале.

Также во время мероприятия проходила автограф-сессия фигуристки.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019.

В конце 2019 года спортсменка приостановила карьеру и не участвует в официальных турнирах.

Алина Загитова
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