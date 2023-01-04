Рудковская: «Люди хотят экстрим и приходят на наши шоу. Они ждут многооборотных прыжков»

Продюсер Яна Рудковская поделилась эмоциями о проведении ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

«Шоу у нас не новое, мы выступаем с ним пять лет. Просто в Санкт-Петербурге, как и в Москве, это шоу пользуется большой популярностью. Мы его немного переформатировали, сделали чуть-чуть меньше балета, потому что, конечно, у нас состав очень мощный. Поэтому мы и приглашаем этих спортсменов на шоу, любим многооборотные прыжки. Люди, зная наши шоу, идут на экстрим. Мы все-таки по кругу не катаемся, у нас своя история, пилим свой контент. Просто в других шоу не так серьезно к этому относятся, не требуют такого количества прыжков. Они тоже имеют на это право. У нас такой подход, не знаю, почему. Люди приходят к нам и ждут многооборотные прыжки», — приводят слова Рудковской Sport24.

Шоу Плющенко «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге пройдет с 4 по 7 января в «Ледовом».