Фигуристка Костюкович завершила карьеру в 19 лет

Российская фигуристка Полина Костюкович, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.

«Спасибо, что это было в моей жизни! Много незабываемых эмоций, ярких моментов, близких друзей, разных событий, непередаваемых ощущений, колоссального опыта и насыщенный эпизод моей жизнь проведенный в этом прекрасном виде спорта. Я благодарна родителям, за то что когда-то они отвели меня на каток», — написала Костюкович в своих соцсетях.

Костюкович и Ялин становились серебряными (2018) и бронзовыми (2019) призерами чемпионата мира среди юниоров. В апреле 2022 года фигуристка сообщила, что ее дуэт с Алексеем Брюхановым распался. Костюкович и Брюханов выступали в паре с марта 2020 года и дважды становились бронзовыми призерами этапов Гран-при среди юниоров.