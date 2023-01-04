Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:45

Фигуристка Костюкович завершила карьеру в 19 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская фигуристка Полина Костюкович, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.

«Спасибо, что это было в моей жизни! Много незабываемых эмоций, ярких моментов, близких друзей, разных событий, непередаваемых ощущений, колоссального опыта и насыщенный эпизод моей жизнь проведенный в этом прекрасном виде спорта. Я благодарна родителям, за то что когда-то они отвели меня на каток», — написала Костюкович в своих соцсетях.

Костюкович и Ялин становились серебряными (2018) и бронзовыми (2019) призерами чемпионата мира среди юниоров. В апреле 2022 года фигуристка сообщила, что ее дуэт с Алексеем Брюхановым распался. Костюкович и Брюханов выступали в паре с марта 2020 года и дважды становились бронзовыми призерами этапов Гран-при среди юниоров.

Фигурное катание
0
Читайте также
«Щелкунчик» без Ягудина и Авербуха. Как проходят ледовые шоу в регионах?
Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»
Глава СНБО пригрозил Шольцу войной в Германии
В США признали успехи ВС России на артемовском направлении
Западные СМИ назвали ужасающим российский фрегат с «Цирконами»
Ракетный удар нанесен по военной базе США в Сирии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рудковская: «Люди хотят экстрим и приходят на наши шоу. Они ждут многооборотных прыжков»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости