Ягудин рассказал о серьезной травме бедра Медведевой

Известный фигурист Алексей Ягудин рассказал, что Евгения Медведева выступала в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме с травмой бедра.

– Не хотел об этом говорить до выступления: Медведева повредила бедро, – сказал Ягудин в эфире "Первого канала". – Не знаю, что именно. Сложная травма. Пытались сделать все возможное, чтобы она вышла на лед и показала, что не зря она становилась чемпионкой. Она настоящий боец.

– Господи, чтобы прошло это бедро! Сколько она преодолела, сколько сил потратила, чтобы у нее удался этот сезон. И он удался! Такой сильной спортсменки у нас в фигурном катании не было. Да, были и другие. Но такой не было, – добавила извесный тренер Татьяна Тарасова.

Медведева набрала за свой прокат в произвольной программе 149,57 баллов и в сумме 223,8. Она заняла промежуточное первое место.

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