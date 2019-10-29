Российская фигуристка Евгения Медведева — о своей произвольной программе в нынешнем сезоне. Она использует саундтрек из фильма «Мемуары гейши».

— Эта тема («Мемуаров гейши» — прим. «СЭ») для меня особенная, потому что над этой музыкой я очень долго думала. Я до нее росла, — сказала Медведева в интервью «Первому каналу». — Я взрослела до нее и не брала ее раньше, потому что понимала, что еще слишком юная для нее и для того, чтобы передать этот образ правильно — так, как я хочу. Но после прошлого сезона, да и по возрасту — я подросла, повзрослела и поняла, что время пришло. Определенный постановщик, определенная портниха, определенные куски музыки. Все получилось так, как я и ожидала. Рабочий процесс был очень захватывающим и иногда веселым, потому что во многих моментах я чувствовала, что не умею кататься.

Евгения Медведева заняла пятое место на этапе «Гран-при» в Канаде.