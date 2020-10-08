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Выступит ли Медведева на третьем этапе Кубка России? Мнение президента федерации

14:03
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков подтвердил «СЭ», что двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не выступит на московском этапе Кубка России.

— Действительно, Медведева официально проинформировала федерацию, что не выступит в Москве, — заявил Горшков. — Когда она поправится и примет ли участие в следующих этапах, не можете знать ни вы, ни я, ни господь бог. Мы будем надеется, что в скором времени Евгения восстановится.

Напомним, что Медведева пропустила и первый этап Кубка России в Сызрани. Третий этап состоится в Сочи с 23 по 27 октября. (Евгений Белоусов)

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