«Выбор очевиден». Медведева пошутила об успехах футбола после победы Карпина в опросе о тренере года

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на результаты опроса о тренере года.

Медведева проголосовала за заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В опросе лидирует главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«С футболом у нас не так все хорошо, как с фигурным катание. Выбор очевиден», — написала фигуристка в сторис Instagram.

Сторис Евгении Медведевой.

Под руководством Карпина сборная России заняла второе место в группе H в отборочном турнире и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира.