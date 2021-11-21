«Выбор очевиден». Медведева пошутила об успехах футбола после победы Карпина в опросе о тренере года
19:57
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на результаты опроса о тренере года.
Медведева проголосовала за заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В опросе лидирует главный тренер сборной России Валерий Карпин.
«С футболом у нас не так все хорошо, как с фигурным катание. Выбор очевиден», — написала фигуристка в сторис Instagram.
Сторис Евгении Медведевой.
Под руководством Карпина сборная России заняла второе место в группе H в отборочном турнире и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира.
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