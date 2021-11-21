Команда Тутберидзе поздравила Щербакову и Косторную после этапа «Гран-при» во Франции

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Анну Щербакову и Алену Косторную после этапа «Гран-при» во Франции.

«Поздравляем Анну Щербакову и Алену Косторную с золотой и серебряной медалью на пятом этапе ISU «Гран-при» «Internationaux de France» и выходом в финал «Гран-при», — говорится в посте команды.

Щербакова победила на этапе во Франции. По сумме выступлений россиянка набрала 229, 69 балла. Косторная набрала 221,85 балла за оба выступления и заняла второе итоговое место.