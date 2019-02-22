"Вы уедете, я, может, его снова повешу". Как на Кубке России появился портрет Сталина

Вчера "СЭ" опубликовал новость о фотографии Сталина в Ледовом дворце Великого Новгорода, где проходит финал Кубка России по фигурному катанию. Справедливо было бы дать возможность человеку, ее повесившему, высказать свое мнение.

Корреспондент "СЭ" поговорил с электриком Сергеем, который и стал героем главного околоспортивного сюжета турнира.

Сегодня плакат с двери бытовки, как обнаружил корреспондент, уже сняли. Дверь была открыта, и я посчитал правильным попроситься внутрь – прежде всего, чтобы извиниться, если мы доставили человеку неудобства своей публикацией.

Однако электрик Сергей был не в обиде. И согласился пояснить свою позицию по неоднозначному оформлению арены.

– Такое впечатление... Я разве Гитлера повесил? Прибежали тут люди с широкими глазами, сказали снять...

Электрик Сергей.

– Извините за поднятый хайп, фотография-то правда для фигурного катания необычная.

– Просто его врагом России никто юридически не обозначил! Поэтому я могу его повесить. Скажут, что он враг – сниму.

– Вопрос спорный, но это ваше дело, наверное, что на бытовке вешать.

– А знаете, почему спорный, почему это продолжается? Нынешнее время не в выигрышном положении по сравнению с тем. Было бы все хорошо – разве кто-нибудь вспоминал бы? На 9 мая раз в год максимум. А у нас деньги уже не в цифрах мерятся, а в килограммах! Он единственный, кто страну поднимал. Он даже мертвый всем не нравится. И вот эти все рассказы про безвинные жертвы... Он заставил всех этих чинуш крадущих работать руками. Он в 1936 году пенсии ввел. Он – Верховный главнокомандующий на главной войне, где погибли мои родственники. Поэтому я его и выставил. Вы уедете, я, может, снова повешу.

То, что теперь висит вместо плаката со Сталиным.

А перед моим уходом Сергей добавил:

– К нынешней власти у меня отношение нейтральное. Правда, мне было два года до выхода на пенсию, а теперь пять. Странно. Но хорошо, что у нас организация в ледовом дворце серьезная, платят нормально. Даже в Новгороде спортивная индустрия может жить. Но так же не везде! И это обидно. (Дмитрий Кузнецов)