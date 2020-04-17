Воронов сравнил самоизоляцию с комфортной тюрьмой

Российский фигурист Сергей Воронов заявил, что самоизоляция — это своего рода испытание для каждого человека.

— Книги я и так читал, но в целом больше времени я стараюсь быть занятым онлайн, — цитируют «РИА «Новости» Воронова. — Мы в ситуации, когда весь мир ограничен в свободе передвижений. Находиться в комфортной тюрьме — это тоже испытание. Это определенный вызов для каждого из нас.

У меня есть планы, но давайте я пока никаких заявлений по поводу продолжаю/не продолжаю делать не буду. Посмотрим, насколько тема (с коронавирусом) затянется. Насколько я понимаю, никто не имеет возможности тренироваться на льду.

Из-за пандемии коронавируса почти все соревнования в мире отменены, а спортсмены находятся дома в режиме самоизоляции.

32-летний Воронов — серебряный призер чемпионата Европы-2014 и бронзовый — чемпионата Европы-2014