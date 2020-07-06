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«Внешне эльф, внутри воин». Эксперт — об истории успеха Загитовой

6 июля 2020, 15:02
Алина Загитова. Фото Reuters
Алина Загитова. Фото Reuters

Старший вице-президент коммуникационного агентства PRP Наринэ Каприэлян рассказала об истории успеха российской фигуристки Алины Загитовой. 18-летняя олимпийская чемпионка стала самой молодой в рейтинге Forbes «40 до 40» (самые успешные знаменитости в возрасте до 40 лет).

— История Алины Загитовой — это уникальная концентрация успеха в короткий период времени и необыкновенный драматизм, причем связанный не только со спортом, — цитирует Forbes Каприэлян. — В три года ее взрослой карьеры вместилось несколько сюжетов, которые потребовали от Алины не только дисциплины и мастерства, но мужества и силы духа.

Три года Загитовой в большом спорте превратились в мощную, искреннюю историю. Особенно важно, что она не выглядит искусственно сконструированным героем. У Алины сложный образ: внешне она эльф, а внутри — несгибаемый воин. Компании всегда привлекают такие сильные личности с историей. Бренды хотят транслировать свои ценности и очень ценят, когда могут передать свой нарратив через человека, звезду спорта или шоу-бизнеса.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/biznes/404275-vneshne-elf-vnutri-nesgibaemyy-voin-kak-18-letnyaya-alina-zagitova-zarabotala-za-god

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