Старший вице-президент коммуникационного агентства PRP Наринэ Каприэлян рассказала об истории успеха российской фигуристки Алины Загитовой. 18-летняя олимпийская чемпионка стала самой молодой в рейтинге Forbes «40 до 40» (самые успешные знаменитости в возрасте до 40 лет).

— История Алины Загитовой — это уникальная концентрация успеха в короткий период времени и необыкновенный драматизм, причем связанный не только со спортом, — цитирует Forbes Каприэлян. — В три года ее взрослой карьеры вместилось несколько сюжетов, которые потребовали от Алины не только дисциплины и мастерства, но мужества и силы духа.

Три года Загитовой в большом спорте превратились в мощную, искреннюю историю. Особенно важно, что она не выглядит искусственно сконструированным героем. У Алины сложный образ: внешне она эльф, а внутри — несгибаемый воин. Компании всегда привлекают такие сильные личности с историей. Бренды хотят транслировать свои ценности и очень ценят, когда могут передать свой нарратив через человека, звезду спорта или шоу-бизнеса.