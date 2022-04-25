Елизавета Туктамышева рассказала о важности тренировок в зале

Российская фигуристка чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о том, как важно тренироваться в зале.

«Чтобы программа хорошо смотрелась на льду, мы много отрабатываем ее в зале, почти перед каждой тренировкой мы оттачиваем движения.

В зале, конечно, легче все «привести в порядок», но ощущение движения все равно сохраняется и постепенно передается на лед. Со временем программа начинает выглядеть так, как задумывал ее постановщик. Вообще, танцы в зале очень развивают и раскрепощают движения.

То же самое и с прыжками: чтобы прыгнуть на льду, надо выучить это в зале, чтобы понять ощущения. По крайней мере, у меня именно так», — написала Туктамышева в своем Telegram-канале.