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25 апреля, 10:03

Елизавета Туктамышева рассказала о важности тренировок в зале

Виктория Кравченко
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о том, как важно тренироваться в зале.

«Чтобы программа хорошо смотрелась на льду, мы много отрабатываем ее в зале, почти перед каждой тренировкой мы оттачиваем движения.

В зале, конечно, легче все «привести в порядок», но ощущение движения все равно сохраняется и постепенно передается на лед. Со временем программа начинает выглядеть так, как задумывал ее постановщик. Вообще, танцы в зале очень развивают и раскрепощают движения.

То же самое и с прыжками: чтобы прыгнуть на льду, надо выучить это в зале, чтобы понять ощущения. По крайней мере, у меня именно так», — написала Туктамышева в своем Telegram-канале.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она заняла седьмое место на чемпионате России и попала в число запасных на Игры в Пекине.

 

Источник: https://t.me/Tuktik_liza/53
Елизавета Туктамышева
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