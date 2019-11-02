Видео победного проката Косторной в Гренобле

Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе «Гран-при» во Франции. 16-летняя спортсменка набрала 236,00 балла по сумме двух программ.

В произвольной программе Косторная чисто исполнила каскад тройной аксель + двойной тулуп, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип + тройной тулуп, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а также тройной лутц.