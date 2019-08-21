Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке перед этапом юниорской серии «Гран-при» в Куршевеле. Видео

13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева готовится выступить на первом этапе юниорской серии «Гран-при», который пройдет во французском Куршевеле с 21 по 24 августа. В сети появилось видео с тренировки фигуристки, на котором она исполняет четверной тулуп.

В составе российской команды на этапе «Гран-при» в Куршевеле у девушек выступит также ученица Тутберидзе Майя Хромых, у парней Егор Рухин и тренирующийся в Санкт-Петерубурге Андрей Кутовой. В танцах на льду Россия будет представлена танцевальными парами Екатерина Каташинская/Александр Васькович и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Напомним, что на контрольных прокатах в Новогорске Валиева единственная из девушек чисто исполнила в своей произвольной программе четверной тулуп.