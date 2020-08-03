ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

В Японии Загитову, Щербакову и Шарапову включили в рейтинг самых красивых россиянок

07:53
Алина Загитова. Фото "СЭ"
Алина Загитова. Фото "СЭ"
Теги:

Японский журнал Menjoy составил топ-5 самых красивых российских девушек. В рейтинг вошли фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, теннисистка Мария Шарапова, а также супермодели Наталья Водянова и Ирина Шейк, которая ранее встречалась с Криштиану Роналду.

— Россиянки славятся не только внешностью, — отметили в издании. — Чистота их личностных качеств обеспечивает им силы для выживания в неспокойном мире.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир