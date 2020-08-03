В Японии Загитову, Щербакову и Шарапову включили в рейтинг самых красивых россиянок

Японский журнал Menjoy составил топ-5 самых красивых российских девушек. В рейтинг вошли фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, теннисистка Мария Шарапова, а также супермодели Наталья Водянова и Ирина Шейк, которая ранее встречалась с Криштиану Роналду.

— Россиянки славятся не только внешностью, — отметили в издании. — Чистота их личностных качеств обеспечивает им силы для выживания в неспокойном мире.