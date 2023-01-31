Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

31 января, 11:17

В состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова сохраняется положительная динамика

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В состоянии госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сохраняется положительная динамика, сообщает ТАСС.

По данным источника, положительная динамика у 45-летнего фигуристка сохраняется, но резких перемен в состоянии пока нет.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Фигурист выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Роман Костомаров. Костомарову наконец-то стало лучше! Роман пришел в себя и пообщался с близкими

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Зининой рассказал, что фигуристка вернется к тренировкам на этой неделе

Тарасова сообщила об улучшении состояния госпитализированного фигуриста Костомарова
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости