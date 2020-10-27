ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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«В последние годы мы забыли, что мужчины у нас тоже умеют кататься». Шахрай — о прогрессе молодых фигуристов

06:56

Серебряный призер Олимпийских игр-1980 Сергей Шахрай отметил выступления молодых фигуристов Артема Ковалева и Петра Гуменника на первых двух этапах Кубка России.

— Сейчас появилась целая плеяда молодых, одаренных фигуристов, — цитируют «Известия» Шахрая. — Им хочется пожелать избежать травм и побольше уверенности на льду. А высокая конкуренция поможет им достичь результатов на международных стартах и радовать нас так же, как девочки. Это приятно, потому что в последние годы мы забыли, что мужчины у нас тоже умеют кататься.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1078881/timur-ganeev/my-zabyli-chto-muzhchiny-u-nas-tozhe-umeiut-katatsia

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