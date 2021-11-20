В Польше прервали турнир по фигурному катанию после тяжелой травмы американских фигуристов. Видео

Соревнования пар на турнире Warsaw Cup были прерваны во время проката американской пары Челси Лю/Дэнни О'Ши. Во время одной из поддержек партнер уронил девушку, и та ударилась головой о лед.

Кубок Варшавы — турнир серии «челленджер», после американцев на арену должны выйти три российские пары, в том числе призеры Олимпиады и чемпионы Европы Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Соревнования пар на турнире из-за большого числа участников затянулись до ночи — инцидент произошел в полночь по местному времени.

Американцы покинули лед только при помощи врачей.