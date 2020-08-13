Хореограф-постановщик Илья Авербух в интервью «СЭ», объясняя свое предложение ввести контракты в фигурном катании, вспомнил о конфликте двух тренеров после объявления Алины Загитовой о приостановке карьеры.

— Мы же понимаем, что идет много подводных течений. Помните о том конфликте в декабре между Плющенко и Тутберидзе после объявления Загитовой? Тогда главная претензия Этери к Жене была — он постоянно переманивает ее спортсменов. Может, она уже тогда била набат и кричала всем нам: «Я чувствую, что моих спортсменов уводят»? И просила обратить внимание. Женя со своей позиции всё правильно делает, развивает свою академию. В данном случае есть отличное выражение: «Не можешь противостоять движению — возглавь его». . Но и Этери правильно сказала — пока все хотят медалей, они готовы на всё подписаться. А когда получают — ситуация меняется. (Дмитрий Кузнецов)

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