Серебряный призер Пхенчхана-2018 в мужском одиночном катании японец Сема Уно объяснил, почему после летнего сбора в России у Этери Тутберидзе не продолжил сотрудничество с тренером.

— Опыт тренировок в группе Этери Тутберидзе? Мне это напомнило то время, когда я только переходил из юниоров во взрослые. Очень много тогда приходилось работать самостоятельноб — приводит портал blossomonice слова Уно. — Тренировки в России, на самом деле, были очень тяжелыми, временами меня охватывало отчаяние. И вот в те моменты я и вспомнил свои уже подзабытые ощущения, когда я только-только выходил из юниоров.

Все то время, что я был в России, я жил в общежитии, поэтому особо не было возможности выбраться куда-то пообедать или поужинать. На катке во время тренировок было сложно, так как я не говорю ни по-английски, ни по-русски.

В данный момент 21-летний японец тренируется самостоятельно и находится в Москве для выступления на российском этапе серии «Гран-при», который состоится с 15 по 17 ноября.