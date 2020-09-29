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Ученица Тутберидзе отказалась от участия в серии «Гран-при»

07:40
Элизабет Турсынбаева. Фото Reuters
Элизабет Турсынбаева. Фото Reuters
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Серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева вернулась к тренировкам после длительного перерыва. Ученица Этери Тутберидзе не планирует выступать в «Гран-при».

— Первые тренировки проходят нормально, в своем темпе, — цитирует Olympic.kz Турсынбаеву. — Новых программ не будет. Насколько я знаю, «Гран-при» будут проходить в национальном формате, и баллы с соревнований не будут идти в рейтинг. В «Гран-при» я участвовать не буду.

Дополнительная информация:

https://olympic.kz/ru/article/15083-elizabet-tursynbaeva-v-gran-pri-ya-uchastvovat-ne-budu

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