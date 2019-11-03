Тутберидзе выжимает из детей все, а потом они никому не нужны? Отвечает Хоркина

Легенда спортивной гимнастики Светлана Хоркина в интервью «СЭ» отметила, что не видит ничего плохого в том, что в фигурном катании долго на вершине не задерживаются.

— Тренера Этери Тутберидзе называют волшебницей. У нее практически фабрика по производству суперталантов. Но есть и другое мнение. Мол, она выжимает из детей все, и 17-18 годам их жизнь в спорте заканчивается, они становятся никому не нужными. Вам какая позиция ближе?

— У нас есть и другие талантливые тренеры со своими фабриками. Винер и Покровская, например. Тут все дело в системе тренировочного процесса. Очевидно, что у них он отлажен отлично. Дай бог, чтобы у Этери получалось и дальше. Другим тренерам нужно брать пример, учиться у нее. А что касается раннего ухода со спорта, то здесь все зависит не только от методики тренировок. Нужно брать в расчет еще здоровье, психологическое состояние атлета. У спортсменов переходный возраст начинается позже, чем у обычных людей, как раз в 17-18 лет. И справляются не все. Если ребенок начинается перестраиваться и больше думать не о спортивной, а дальнейшей гражданской жизни, то, естественно, он сходит с дистанции. (Владимир Иванов)

«Сменяемость — это хорошо. Но Загитову рано списывать». Мнение Светланы Хоркиной