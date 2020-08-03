«Тутберидзе так себя не ведет». Слуцкая — о словах Плющенко про программы Косторной
Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о критике Евгения Плющенко программ, поставленные российской фигуристке Алене Косторной предыдущими тренерами.
— В этом вопросе, к великому сожалению, вижу много негатива от Жени, — приводит слова Слуцкой «Команда России». — Неэтично осуждать работу специалиста, воспитавшего целую плеяду замечательных спортсменок, олимпийских чемпионок и чемпионок мира.
Этери Георгиевна, в силу старшего возраста и более профессионального подхода, так себя не ведет.
Если бы чемпионат мира в Монреале все-таки в этом году состоялся, все увидели бы, на какой большой высоте находится планка Тутберидзе.
Дополнительная информация:
https://teamrussia.pro/news/novosti/kostornaya-eshhe-nekotoroe-vremya-budet-katatsya-na-fundamente-tutberidze-mnenie-iriny-slutskoj/