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«Тутберидзе так себя не ведет». Слуцкая — о словах Плющенко про программы Косторной

14:18
Алена Косторная. Фото "СЭ"
Алена Косторная. Фото "СЭ"
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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о критике Евгения Плющенко программ, поставленные российской фигуристке Алене Косторной предыдущими тренерами.

— В этом вопросе, к великому сожалению, вижу много негатива от Жени, — приводит слова Слуцкой «Команда России». — Неэтично осуждать работу специалиста, воспитавшего целую плеяду замечательных спортсменок, олимпийских чемпионок и чемпионок мира.

Этери Георгиевна, в силу старшего возраста и более профессионального подхода, так себя не ведет.

Если бы чемпионат мира в Монреале все-таки в этом году состоялся, все увидели бы, на какой большой высоте находится планка Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/news/novosti/kostornaya-eshhe-nekotoroe-vremya-budet-katatsya-na-fundamente-tutberidze-mnenie-iriny-slutskoj/

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