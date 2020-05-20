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«Тутберидзе — современная версия Тарасовой». Мнение Яны Рудковской

13:41
Яна Рудковская. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Яна Рудковская. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поделилась мнением о тренере Этери Тутберидзе. Ранее Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко.

— Я считаю, что Этери Тутберидзе — современная версия Татьяны Анатольевны Тарасовой, — сказала Рудковская в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале. — Это тренер очень хорошего уровня. Да, они хейтят друг друга — но хейтят друг друга сейчас все.

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