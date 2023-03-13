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Сегодня, 13:02

Тутберидзе рассказала о состоянии Валиевой во время финала «Гран-при России»

Мария Гусева
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Этери Тутберидзе.
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о состоянии Камилы Валиевой во время выступления в финале «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.

«После шестиминутной разминки короткой на нее нахлынуло что-то, — приводит ТАСС слова Тутберидзе. — Она вышла и заплакала: «Я не могу здесь кататься». Мы попытались, как могли, ее перенастроить. В общем, готова она была намного лучше, чем в итоге мы смогли показать.

Никто из нас не знает, что будет дальше. Может быть, еще тяжелее будет. Но мы смогли ее сохранить на должном уровне, мы сохранили элементы ультра-си, и она показала свои четверные тулупы в финале российского «Гран-при» в лучшем виде. Вышла на все старты и по рейтингу первой стала. Слава богу".

Победительницей финала «Гран-при России» стала Аделия Петросян. Она набрала в сумме 255,01 балла. Второе место заняла Камила Валиева (241,76). Третий результат показала Елизавета Туктамышева (241,61).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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