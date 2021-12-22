Тутберидзе рассказала, почему расплакалась Щербакова на прошлогоднем чемпионате России

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала об эмоциях Анны Щербаковой после выступления на прошлогоднем чемпионате России.

«Очень тяжело шла подготовка: последствия коронавируса, сил нет, за нее было немного страшно. Естественно, когда она все это собрала, собрала настолько здорово... Плюс еще откатывается Саша Трусова чисто, я не знаю, сможет ли у нас Камила Валиева откататься настолько чисто, чтобы обыграть Сашу. Камила откатывается идеально, обыгрывает Сашу.

И выходит Аня, у которой нет сил, чтобы обыграть чистую Камилу, нужно совершить чудо. И она его совершает. Это такие эмоции, которые как на градус повышались, повышались, и вот слезы — наверное, это было все", — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

На чемпионате России в 2020 году в одиночном женском катании победу одержала Щербакова, набрав 261,87 балла. Второй стала Валиева (259,83), а третье место заняла Трусова (226,34).

Завтра, 23 декабря, стратует чемпионат России 2021 года. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге и завершится 26 декабря.