Туктамышева усложнила короткую программу. И поменяла каскад с тройным акселем в произвольной

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева изменила набор прыжков в обеих программах по сравнению с этапом «Гран-при» в США, где она заняла третье место, сообщается на официальном сайте ISU.

Так, в короткой программе останутся тройные аксель и лутц, а вместо каскада из двух тройных тулупов будет исполнен более ценный по баллам каскад «тройной флип-тройной тулуп». Его фигуристка исполняла на турнире в Финляндии, однако из-за неверного ребра на флипе потеряла в оценках и в Лас-Вегасе делать его не стала.

Что касается произвольной программы, то в ней вместо каскада «тройной аксель-двойной тулуп» фигуристка будет делать комбинацию из тройного и двойного акселя, которая будет оцениваться с коэффициентом 0,8. А двойной тулуп фигуристка планирует прицепить к тройному лутцу и исполнить во второй половине программы.

Короткая программа женщин на турнире стартует 8 ноября в 12.10 по московскому времени.