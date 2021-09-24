Туктамышева сделала чисто один из двух тройных акселей в произвольной программе на Кубке России

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с ошибками выступила с произвольной программой на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Она начала прокат с каскада тройной аксель + двойной тулуп, затем сделала сольный тройной аксель с ошибкой на выезде, далее исполнила двойной лутц (вместо тройного), тройной флип, каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + двойной аксель и тройной риттбергер.

С оценкой 220,07 баллов по сумме двух программ она занимает текущее первое место.