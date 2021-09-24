Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Фигуристка, выигравшая всероссийские соревнования без тренера, присоединилась к группе Рукавицына

13:41

13-летняя российская фигуристка Агнета Латушкина будет тренироваться в группе Евгения Рукавицына в петербургской СШОР, рассказал «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.

Латушкина — уникальная для России фигуристка. Несколько лет она работала без постоянного тренера, иногда консультируясь с Виктором и Мариной Кудрявцевыми. Формально она представляла школу ЛВС Йошкар-Олы, но на соревнования выходила в одиночестве. В таком статусе она даже выиграла в юниорском разряде всероссийские соревнования «Жигули» в ноябре 2020 года и турнир памяти Серебровского в апреле 2021-го.

Личный рекорд Латушкиной — 191,03 балла, показанные на этапе прошлогоднего Кубка России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

Кондратюк на грани вылета с олимпийской квоты. Федерация совершила ошибку?
Знарок в сборной — это победа над бардаком. Но никакой гарантии медалей на Олимпиаде его приход не дает
Герой доклада о русском допинге задержан с наркотиками. Ему грозит три года тюрьмы
Чемпионат России по летнему биатлону: где смотреть трансляцию
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
2
Офсайд