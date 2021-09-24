Фигуристка, выигравшая всероссийские соревнования без тренера, присоединилась к группе Рукавицына

13-летняя российская фигуристка Агнета Латушкина будет тренироваться в группе Евгения Рукавицына в петербургской СШОР, рассказал «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.

Латушкина — уникальная для России фигуристка. Несколько лет она работала без постоянного тренера, иногда консультируясь с Виктором и Мариной Кудрявцевыми. Формально она представляла школу ЛВС Йошкар-Олы, но на соревнования выходила в одиночестве. В таком статусе она даже выиграла в юниорском разряде всероссийские соревнования «Жигули» в ноябре 2020 года и турнир памяти Серебровского в апреле 2021-го.

Личный рекорд Латушкиной — 191,03 балла, показанные на этапе прошлогоднего Кубка России.