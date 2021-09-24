Туктамышева выиграла этап Кубка России в Сызрани
15:16
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России олимпийского сезона-2021/22. Она сделала каскад тройной аксель + двойной тулуп и сольный тройной аксель (с ошибкой на приземлении) и набрала в сумме 220,07 балла (149,41 за произвольную).
Второе место заняла Вероника Яметова из Екатеринбурга, третье — Станислава Молчанова из Сочи. Элементы ультра-си кроме Туктамышевой никто не исполнял.
Напомним, вчера вечером с турнира снялась Александра Трусова, выигравшая короткую программу, преимуществом в 4 балла над Туктамышевой.
Кубок России, 1-й этап (Сызрань)
Женщины
1. Елизавета Туктамышева — 220,07
2. Вероника Яметова — 189,25
3. Станислава Молчанова — 178,22
Читайте также
8
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю