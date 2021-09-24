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Туктамышева выиграла этап Кубка России в Сызрани

15:16
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России олимпийского сезона-2021/22. Она сделала каскад тройной аксель + двойной тулуп и сольный тройной аксель (с ошибкой на приземлении) и набрала в сумме 220,07 балла (149,41 за произвольную).

Второе место заняла Вероника Яметова из Екатеринбурга, третье — Станислава Молчанова из Сочи. Элементы ультра-си кроме Туктамышевой никто не исполнял.

Напомним, вчера вечером с турнира снялась Александра Трусова, выигравшая короткую программу, преимуществом в 4 балла над Туктамышевой.

Кубок России, 1-й этап (Сызрань)

Женщины

1. Елизавета Туктамышева — 220,07

2. Вероника Яметова — 189,25

3. Станислава Молчанова — 178,22

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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