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Туктамышева с ошибками исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Китае

12:45
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева без грубых ошибок исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Китае.

Она начала прокат с каскада с тройным акселем и двойным тулупом, затем исполнила одиночный тройной аксель. Далее фигуристка допустила ошибку при приземлении с тройного лутца и получила неясное ребро на тройном флипе. Затем Туктамышева исполнила каскад двойной аксель+тройной тулуп+двойной тулуп, каскад тройной лутц+двойной аксель и одиночный тройной риттбергер.

Фигуристка набрала за свой прокат 143,53 балла за произвольную программу — это ее лучший результат в текущем сезоне. В сумме она набрала 209,10 балла и заняла промежуточное первое место.

Гран-при Китая по фигурному катанию: расписание и трансляции

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