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Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»

10:47
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Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.

— Как приятно, наконец, упасть в постель после 24-часового перелета, — подписала фотографию фигуристка.

22-летняя Туктамышева официально начнет сезон на Skate America — первом этапе серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе. Короткую программу на турнире женщины покажут 19 октября в 07.00 по московскому времени.

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