Туктамышева предложила проводить встречи со зрителями шоу

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась новым постом в своем Инстаграме. В нем фигуристка рассказала о фан-встрече от организаторов шоу Fantasy on ice.

– В Кобе организаторы Fantasy on ice порадовали нас интересной и необычной фан-встречей. Собралось больше тысячи человек. Мы успели пообщаться, разыграть не совсем обычные автографы, и освоить японскую письменность. Я выбрала слово "улыбаться". По-моему, как раз обо мне. На встрече было замечено всего несколько мужчин. Одному из них я и вручала свой первый автограф на японском. Думаю в России тоже надо обязательно проводить такие встречи со зрителями. Вы бы пошли? – написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Туктамышева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.

Все о фигурном катании – здесь