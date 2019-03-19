Туктамышева по-японски пожелала удачи участникам чемпионата мира

Елизавета Туктамышева, не вошедшая в состав сборной России на чемпионат мира-2019 в Сайтаме, на японском языке пожелала удачи всем участникам турнира.

– Удачи всем спортсменам, участвующим в чемпионате мира. Наслаждайтесь каждым моментом с болельщиками! Это праздник фигурного катания! – написала Туктамышева в своем Твиттере.

Туктамышева уступила место в сборной России Евгении Медведевой после того, как проиграла ей в финале Кубка России в Великом Новгороде. В команду, кроме Медведевой, вошли Алина Загитова и партнерша Туктамышевой по тренировочной группе Софья Самодурова. В соревнованиях одиночников примет участие молодой человек Туктамышевой Андрей Лазукин.