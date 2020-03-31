Туктамышева ответила на вопрос о том, состоит ли она сейчас в отношениях

Чемпионка мира-2015, россиянка Елизавета Туктамышева призналась, что на данный момент у нее нет молодого человека.

Ранее стало известно, что 23-летняя Туктамышева расстаралась с фигуристом Андреем Лазукиным. Спортсмены тренировались вместе в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина и состояли в отношениях несколько лет.

— Я ни с кем не встречаюсь. Встречаюсь с познанием себя, — сказала Туктамышева в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.