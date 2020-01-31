Туктамышева — о победе Синициной и Кацалапова на ЧЕ: «Пора было уже, чтобы кто-то другой выиграл»
21:17
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в специальном видеоинтервью Первому каналу в Граце отметила, что очень рада победе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы-2020. Эта победа стал первой для российских дуэтов с 2013 года.
— На танцах на льду чуть с ума не сошли, когда объявляли оценки, — cказала Туктамышева. — Это очень круто, пора было, чтобы кто-то другой выиграл чемпионат Европы.
На чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место и является первой запасной на чемпионат мира.
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