Туктамышева — о планах на год: «Ставлю цели на 2021. Про спортивные пока не рассказываю»
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в Instagram опубликовала новую фотографию. На снимке фигуристка позирует с новогодней елкой.
— Ну что, кто был паинькой в прошлом году и получил от деда морозу то, что хотел? Как вы? Я Вхожу в обычный режим и ставлю цели на 2021. Про спортивные пока не рассказываю, — написала спортсменка.
В текущем сезоне фигуристка выиграла этап серии Гран-при в Москве и стала седьмой на чемпионате России.
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