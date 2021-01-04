Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в Instagram опубликовала новую фотографию. На снимке фигуристка позирует с новогодней елкой.

— Ну что, кто был паинькой в прошлом году и получил от деда морозу то, что хотел? Как вы? Я Вхожу в обычный режим и ставлю цели на 2021. Про спортивные пока не рассказываю, — написала спортсменка.

В текущем сезоне фигуристка выиграла этап серии Гран-при в Москве и стала седьмой на чемпионате России.