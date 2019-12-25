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Туктамышева не стала заявлять четверной тулуп в произвольной программе на ЧР

10:20
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не стала заявлять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию, информирует ТАСС.

В ноябре спортменка исполнила четверной тулуп на тренировке. Кроме того, спортсменка на чемпионате России отказалась от второго тройного акселя в произвольной программе.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря. Женщины представят короткие программы 27 декабря.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7419679

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