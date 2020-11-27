Туктамышева назвала любимое платье за всю карьеру

Российская фигуристка и победительница «Гран-при России» Елизавета Туктамышева рассказала про свои костюмы и назвала любимые из них.

— Все начинается с того, что я скидываю музыку программы дизайнеру, рассказываю, каким вижу образ, но подчеркиваю, что никаких рамок нет, — цитирует Туктамышеву vogue.ru. — Далее создается несколько эскизов, и мы с командой выбираем тот, который нравится всем. И начинается процесс шитья. Конечно, почти всегда всплывают какие-то нюансы, по ходу что-то приходится менять. Эскиз — одно дело, а вот посадить наряд по фигуре — совсем другое.

Бывает такое, что на родном катке, где я тренируюсь, костюм смотрится классно, а потом выхожу на большую арену с ярким светом, и там все иначе. Нужно шить такое платье, чтобы оно везде и при любом освещении смотрелось красиво и элегантно. Что касается платьев этого сезона, первая версия — белая — получилась слишком театральной и на льду выглядела иначе, чем в примерочной. К тому же костюм меня визуально утяжелял. А новая версия — это то же самое платье, просто мы убрали какие-то детали, складочки, объем и выбрали другой цвет. Получился совсем другой эффект.

Любимое платье за карьеру? Черное платье, в котором я катала чарльстон и танго (в прошлом и позапрошлом сезонах). Еще зеленое для показательного номера под композицию Shallow. Вообще люблю оттенки зелёного, мне нравится, как они подчеркивают темный цвет волос. Еще платье для короткой программы этого сезона очень нравится.