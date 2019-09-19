Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева, Косторная и Коляда выступят на предсезонном турнире в Эспоо

14:35
Теги:

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, вице-чемпионка мира среди юниоров-2018 Алена Косторная и бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда выступят на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, cообщается на официальной странице турнира.

Турнир пройдет в финнском Эспоо с 11 по 13 октября. В числе прочих в соревновании примут участие Андрей Лазукин, Сергей Воронов, Софья Самодурова и Станислава Константинова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир