Туктамышева, Косторная и Коляда выступят на предсезонном турнире в Эспоо

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, вице-чемпионка мира среди юниоров-2018 Алена Косторная и бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда выступят на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, cообщается на официальной странице турнира.

Турнир пройдет в финнском Эспоо с 11 по 13 октября. В числе прочих в соревновании примут участие Андрей Лазукин, Сергей Воронов, Софья Самодурова и Станислава Константинова.