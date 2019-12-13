Туктамышева исполнила каскад с четверным тулупом на тренировке

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке каскад «четверной тулуп-тройной тулуп», cоответствующее видео появилось в фан-аккаунте фигуристки в Instagram.

В конце ноября Туктамышева исполнила прыжок на тренировке, а позже на разминке турнира в Загребе, однако в самих соревнованиях, которые она выиграла, исполнять его не стала.

Ближайшим стартом для 22-летней фигуристки должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 ноября.