Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

18 мая, 23:57

Трусова рассказала о первом разговоре с Кондратюком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк рассказали, как состоялся их первый совместный разговор.

«Я могу про первый разговор с Марком рассказать. Мы были на сборах в Кисловодске и приехали раньше, чем Марк с командой. Из-за карантина там было все закрыто — только лед и номер. Мы были там два месяца, и я подготовилась, потому что я ем определенную еду и определенные сладости. Поэтому у меня все было с собой. А некоторые пытались решить проблему на месте. В итоге стояли мы около одного рабочего автомата с конфетами, а он принимал только наличку. Естественно, налички ни у кого нет. Стоит Артем Ковалев — единственный, кто нашел какую-то наличку. Но он никак не мог там ничего купить, купюру не принимал автомат. А Артем очень хотел шоколадку. Подходит Марк и говорит: «А я с собой взял 50 плиток шоколада...». На что я ему ответила, что я взяла 50 упаковок мармелада», — приводит слова Трусовой Sport24.

18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-05-18-trusova-rasskazala-o-pervom-razgovore-s-kondratyukom-marku-pomogli-50-plitok-shokolada-vzyatyye-na-sbor
Фигурное катание
Александра Трусова
Марк Кондратюк
0
Читайте также
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова поздравила себя с днем рождения: «Не верится, что мне уже 21!»

Трусова и Кондратюк проведут совместный отпуск на Пхукете
Новости
RSS RSS
Все новости