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18 мая, 23:39

Загитова поздравила себя с днем рождения: «Не верится, что мне уже 21!»

Мария Гусева
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова в Telegram-канале опубликовала пост в честь своего дня рождения.

«Не верится, что мне уже 21! Кажется, я только недавно удивлялась своему двадцатилетию, а оказывается, прошел целый год. За это короткое время успело произойти так много всего! Я благодарна каждому событию в своей жизни, ведь все они чему-то меня научили. А еще я безумно благодарна вам, дорогие болельщики! Пускай день только начался, но я уже получила очень много поздравлений от вас! Это так мило! Хочу пообещать самой себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении не буду ограничиваться только одним выступлением с песней, в мире еще так много всего интересного», — написала фигуристка.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Фигурное катание
Алина Загитова
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